Продюсеру певицы Линды Кувшинову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсеру певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно источнику, Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в краже авторских прав на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева.

Уголовное дело было возбуждено в феврале текущего года. 14 мая продюсер был отправлен под домашний арест по решению Тверского суда Москвы до 20 июня 2026 года. В случае установления вины Кувшинову может грозить лишение свободы сроком до десяти лет, а также штраф.

Ранее в качестве свидетеля по делу следователи также допросили саму певицу Линду. После разговора с правоохранителями она была отпущена.