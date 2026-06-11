По делу «Русагро» арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 550 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках расследования уголовного дела о хищении крупного агропромышленного холдинга «Русагро» на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей наложен арест, сообщили в пресс-центре МВД РФ. По иску Генеральной прокуратуры России оно уже обращено в доход государства.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники криминальной схемы обманным путем завладели холдингом, довели его до банкротства, а похищенное легализовали при помощи коррупционных связей в органах исполнительной власти одного из регионов.

Основателю компании Вадиму Мошковичу предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки. Бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов обвиняется в том же составе преступлений, но без взяточничества. Экс-чиновнику Тамбовской области Сергею Иванову вменяется получение взятки.

Ранее суд в Москве по иску Генпрокуратуры РФ постановил передать государству акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу и его близким, а также бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, в собственность государства обратили около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро.