Компания Алексея Учителя впервые вышла в плюс и заработала 200 млн рублей Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кинокомпания Алексея Учителя достигла прибыли в размере почти 200 миллионов рублей и впервые с 2023 года получила положительный финансовый результат, узнал KP.RU при помощи сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Киностудия «Рок», основанная режиссёром и продюсером Алексеем Учителем совместно с его женой, кинопродюсером Кирой Саксаганской, в прошлом году достигла выручки в размере 196,8 млн рублей. Впервые за несколько лет компания зафиксировала прибыль, которая составила 3,8 млн рублей.

Студия «Рок» получила своё название в честь фильма, выпущенного в период перестройки. Основные направления её деятельности включают создание игровых и документальных кинолент. В её фильмографии можно найти работы Алексея Учителя, такие как «Прогулка», «Цой» и «Матильда», а также фильмы других российских и зарубежных режиссёров.

ООО «ТПО «РОК» основано в декабре 1991 года. Алексей Учитель владеет 51%, его жена Кира Саксаганская - 49%. За год выручка студии выросла до 196,8 млн рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году (-12 млн рублей).

Учитель - известный кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств и народный артист России, также консультирует по коммерции и управлению.

Ранее KP.RU сообщил, что Учитель рассказывал журналистам о состоянии матери Юлии Пересильд, попавшей в больницу с инфарктом в конце мая 2026 года.