В Пентагоне выявили проблемы с качеством воздуха, приняты меры безопасности Фото: REUTERS.

В здании Пентагона выявили проблемы с качеством воздуха, из-за чего ведомство было вынуждено принять меры безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Несколько этажей и коридоров внутри Пентагона заблокированы, а другие эвакуируются», - говорится в сообщении.

Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, системы безопасности обнаружили в здании проблему с качеством воздуха. Она потребовала принятия мер предосторожности. Уточняется, что сейчас на месте также находится группа по работе с опасными веществами. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пентагоне заявили о непричастности американских войск у ответным ударам Израиля по территории Ирана. Как отмечает издание Axios, в военном ведомстве США назвали израильские удары достаточно ограниченными по их масштабу.