Создатели «Макса» начали тестировать комментарии в каналах

Пользователи «Макса» смогут обмениваться комментариями. Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Создатели российского мессенджера «Макс» приступили к тестированию комментариев в каналах. Теперь под постами можно заметить кнопки перехода в соответствующие секции.

В разделе комментариев у пользователей появилась возможность писать друг другу сообщения. Кроме того, не переходя в раздел, можно увидеть, сколько комментариев написали другие люди.

В пресс-службе мессенджера ТАСС подтвердили, что запустили тестирование комментариев в каналах. По словам представителей VK, эта опция станет доступна для пользователей уже в ближайшее время. Точная дата запуска комментариев в мессенджере пока не называется.

«Макс» - цифровая платформа от VK, в которую встроены мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов, ИИ-помощник. Она позволяет совершать аудио- и видеозвонки, бесплатно делиться файлами, создавать групповые чаты, отправлять голосовые сообщения.

С момента запуска российского мессенджера его аудитория превысила 120 миллионов зарегистрированных пользователей. Из них более 5 миллионов – это зарубежные аккаунты. Ежедневная аудитория «Макса» достигает 70–85 миллиона человек.