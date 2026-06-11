Владимир Путин Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин очень хорошо понимает немецкий народ, подчас даже лучше его самого. По словам политика, президент РФ уделяет пристальное внимание жизни в ФРГ. Его слова приводит Bild.

Габриэль пояснил, что Путин регулярно следит за немецкими средствами массовой информации. Он уточнил, что российский президент смотрит местное телевидение и читает немецкие газеты, чтобы быть в курсе происходящего.

Экс-министр также резко раскритиковал обвинения в адрес своей партии, Социал-демократической партии Германии, которые якобы проводили чересчур мягкую политику в отношении Москвы. Он назвал подобные упреки абсолютной ерундой и вздором. Габриэль напомнил, что десятилетиями Германия имела прекрасное экономическое развитие и придерживалась курса на разрядку напряженности в отношениях с Россией.

Ранее Владимир Путин сам приводил слова бывшего немецкого политика. Во время прямой линии президент вспомнил разговор с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем, состоявшийся ещё в 1993 году. Тогда господин Коль заявил, что будущее Европы как самостоятельного центра цивилизации немыслимо без участия России.