Специалисты из РФ установили оборудование для термоядерного реактора во Франции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские специалисты успешно установили три гиротронных комплекса, критически важных для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Эти комплексы были доставлены на площадку во Франции, как сообщает Проектный центр ИТЭР Росатома.

«Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР. Гиротронные комплексы были доставлены в Организацию ИТЭР в 2022 году, их изготовило АО НПП Гиком, а поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР», - заявили в пресс-службе корпорации.

В 2022 году Россия отправила Франции 44 трейлера с гиротронами, диагностической аппаратурой и сверхпроводящей катушкой PF1 весом 200 тонн для магнитной системы ИТЭР.

При этом санкции затруднили участие российских ученых в международных проектах, но ИТЭР является примером успешного международного сотрудничества. Инициатива создания ИТЭР принадлежит Евгению Велихову и была поддержана лидерами СССР, США и Франции.

Ранее KP.RU сообщил, что в России тестируют и полностью собственные термоядерные реакторы, без участия других стран.