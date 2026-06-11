Economist: Власти Украины экстренно эвакуируют предприятия из Краматорска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Украины экстренно эвакуируют металлургические и станкостроительные заводы из Краматорска в ДНР. Об этом сообщает издание The Economist.

«Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод <...> только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», - говорится в статье.

В материале отмечается, что украинские власти спешно переносят предприятия в город Перечин Закарпатской области. Предварительные работы по смене дислокации предприятий идут в рамках операции «Новый Краматорск». Она началась еще в 2022 году

Причиной переноса заводов стало продвижение Вооруженных сил России на данном направлении. Согласно данным The Economist, были перемещены уже порядка 3,5 тысяч рабочих.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине объявили эвакуацию семей с детьми из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов в подконтрольной Киеву части ДНР.