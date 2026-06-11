США продлили разрешение на транзакции с находящимися под санкциями банками РФ Фото: REUTERS.

США продлили до 18 декабря разрешение на проведение транзакций с находящимися под санкциями банками России, операции с которыми касаются гражданской ядерной энергетики. Об этом говорится в документе, опубликованном Минфином США.

«Операции с участием одной или нескольких указанных далее организаций и связанные с гражданской ядерной энергетикой разрешены до 12:01 по времени восточного побережья США 18 декабря 2026 год», - говорится в генеральной лицензии, предоставленной ведомством.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали планы Евросоюза ввести санкции против банков России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация остается вполне стабильной и контролируемой.