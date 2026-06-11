Генконсул РФ Марков: США проигнорировали правовые механизмы по делу Обрезко Фото: REUTERS.

Американские власти фактически похитили российского гражданина Дениса Обрезко за границей, чтобы затем отправить его в США. При этом Вашингтон полностью проигнорировал все существующие двусторонние договоренности о правовой помощи между странами. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

Дипломат рассказал, что российские консулы внимательно следят за судьбой соотечественника. Денис Обрезко был задержан в Таиланде в конце прошлого года по просьбе американских властей, после чего его экстрадировали в Соединенные Штаты. Там россиянину собираются предъявить обвинения в хакерской деятельности.

По словам Алексея Маркова, американская сторона в очередной раз пренебрегла имеющимися механизмами сотрудничества. Фактически речь идет о захвате российского гражданина на территории третьего государства и его переправке под юрисдикцию США без лишних формальностей.

Напомним о схожем инциденте, произошедшим осенью 2025 года. Тогда сотрудники полиции Сингапура задержали еще одного россиянина, которого тоже готовятся выдать Америке. В российском посольстве пояснили, что задержание произошло 3 октября по обвинению в нарушении американских законов о кибермошенничестве.