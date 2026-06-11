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НовостиЭкономика11 июня 2026 18:48

Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Россия повысила до 35% ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран на фоне незаконных санкций против РФ
Мария МАМАЕВА
Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Фото: Shutterstock.

Российская сторона повысила таможенные пошлины на ввоз пальмового масла из недружественных стран. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.

«Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств», - говорится в сообщении.

Как заявил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства данной продукции и увеличению ее доли на рынке страны.

В ведомстве уточнили, принятые меры не распространяются на Венгрию и Словакию. Ранее размер таможенных пошлин на пальмовое масло составлял до 5%. Решение было принято на фоне незаконных санкций со стороны недружественных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдуме предложили ограничить использование пальмового масла в продуктах питания на отечественном рынке. В ГД считают, что в стране осуществляется недостаточный уровень контроля за качеством данного сырья.