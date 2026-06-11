Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран Фото: Shutterstock.

Российская сторона повысила таможенные пошлины на ввоз пальмового масла из недружественных стран. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.

«Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств», - говорится в сообщении.

Как заявил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства данной продукции и увеличению ее доли на рынке страны.

В ведомстве уточнили, принятые меры не распространяются на Венгрию и Словакию. Ранее размер таможенных пошлин на пальмовое масло составлял до 5%. Решение было принято на фоне незаконных санкций со стороны недружественных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдуме предложили ограничить использование пальмового масла в продуктах питания на отечественном рынке. В ГД считают, что в стране осуществляется недостаточный уровень контроля за качеством данного сырья.