В Румынии призвали Украину взрывать свои беспилотники у морских границ Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ предложил украинским военным запрограммировать морские дроны на самоуничтожение до того, как те подплывут к румынским берегам. Поводом для такого заявления стал недавний инцидент у стратегического порта Констанца.

Румынский чиновник сообщил журналистам, что намерен обратиться к Киеву с требованием заранее вносить в программу всех беспилотников условие об автоматическом подрыве. По его словам, взрываться аппараты должны при приближении к 12-мильной румынской морской зоне (чуть больше 22 километров. — Прим.ред.). Мируцэ подчеркнул, что такая мера станет главной гарантией безопасности для Румынии и поможет избежать новых происшествий у её побережья.

Кроме того, глава оборонного ведомства предложил внедрить на дронах электронные датчики. Это позволило бы производителям и операторам в реальном времени отслеживать положение каждого аппарата и своевременно исключать их заплыв в территориальные воды страны.

Ранее румынские власти официально возложили на Украину ответственность за детонацию беспилотника в порту. Ситуацию не оставила без внимания и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат с иронией обратилась к румынскому МИД с несколькими вопросами. В частности, она поинтересовалась, не планирует ли Бухарест теперь закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских послов из страны.