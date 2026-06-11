В Армении обрушился мост после удара молнии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Армении неподалеку от города Чаренцаван из-за попадания молнии обрушился автомобильный мост. Это произошло вечером 11 июня на трассе, соединяющей Ереван и Севан. Об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии поступил в центр управления около 19:26 по местному времени. Спасатели выяснили, что конструкция не выдержала прямого удара стихии.

Мост находился в 35 километрах к северу от армянской столицы. По предварительным данным спасателей, обломки повредили три легковых автомобиля. К счастью, информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Движение по трассе Ереван—Севан серьезно затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

В МВД Армении также предупредили граждан о резком ухудшении погоды. В ближайшие часы сильные дожди ожидаются в городах Раздан и Севан.

Ранее KP.RU писал, как в Краснодаре при ударе молнии погиб мужчина. Он ехал на электровелосипеде и удар пришелся прямо в него.