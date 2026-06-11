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НовостиВ мире11 июня 2026 19:32

ЦИК Армении признала недействительными итоги голосования на двух участков

В Армении заявили о нарушениях во время голосования на парламентских выборах на двух избирательных участках
Мария МАМАЕВА
ЦИК Армении признала недействительными итоги голосования на двух участков

ЦИК Армении признала недействительными итоги голосования на двух участков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении признала недействительными итоги голосования на парламентских выборах на двух участках в городе Мегри и ереванском районе Нубарашен. Об этом заявил глава комиссии Ваган Овакимян.

«Результаты голосования на избирательном участке № 35/65 признать недействительными», - сообщил он.

Ранее результаты голосования на парламентских выборах также были признаны недействительными на избирательном участке № 10/51. Уточняется, что в день голосования на участник прибыло большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после завершения установленного времени для участия в выборах.

Ранее KP.RU сообщал, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о множестве нарушений, зафиксированных на выборах в Армении.