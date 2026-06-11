ЦИК Армении признала недействительными итоги голосования на двух участков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении признала недействительными итоги голосования на парламентских выборах на двух участках в городе Мегри и ереванском районе Нубарашен. Об этом заявил глава комиссии Ваган Овакимян.

«Результаты голосования на избирательном участке № 35/65 признать недействительными», - сообщил он.

Ранее результаты голосования на парламентских выборах также были признаны недействительными на избирательном участке № 10/51. Уточняется, что в день голосования на участник прибыло большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать после завершения установленного времени для участия в выборах.

Ранее KP.RU сообщал, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о множестве нарушений, зафиксированных на выборах в Армении.