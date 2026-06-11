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НовостиПолитика11 июня 2026 19:46

«Киевскорежимные вампиры»: Захарова отреагировала на атаку ВСУ по автозаправке в Брянской области

Захарова назвала киевский режим вампирами после удара по АЗС в Брянской области
Мария МАМАЕВА
Захарова назвала киевский режим вампирами после удара по АЗС в Брянской области. Фото: МИД России

Захарова назвала киевский режим вампирами после удара по АЗС в Брянской области. Фото: МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ по автозаправке в Брянской области. В беседе с РИА Новости дипломат назвала украинских боевиков «вампирами».

«Киевскорежимные вампиры», - заявила Захарова, комментируя удар украинских военных по АЗС.

В четверг, 11 июня, киевский режим нанес удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Как заявил губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в результате атаки ВСУ ранения получили семь человек, включая 16-летнего подростка. Также было повреждено пять гражданских автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали автозаправку и торговый центр в Брянской области при помощи FPV-дронов. Ранения получили два мирных жителя.