Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 июня 2026 22:37

В посольстве напомнили Европе о ее несбыточных планах «противостоять» России: «Это тупик»

Посол Гончар: Лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне
Анна ПЕТРОВА
Посол Гончар: Лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне

Посол Гончар: Лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне

Фото: REUTERS.

Лидеры ЕС и НАТО ради призрачного глобального господства подталкивают Европу к большой войне, однако противостоять России у них не получится. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар на приеме в честь Дня России.

«В настоящее время Запад планомерно лепит из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, главного врага человечества... Путь, избранный западными правящими кругами, ведет в никуда. Это тупик», — сказал Гончар.

Дипломат отметил, что российская государственность прошла через множество сложных, порой трагических периодов. При этом, по словам Гончара, российский народ всегда одолевал трудности, «созидая и приумножая величие Отечества».

Напомним, что новости о подготовке Европы к войне с Россией появились уже давно. По словам обозревателя KP.RU Евгения Умеренкова, европейцы решили «давить» на Россию через атаки на мирное население.

При этом в посольстве РФ в Гааге подчеркнули, что европейские «лидеры» боятся мира с Россией значительно больше, чем войны с ней.