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НовостиВ мире11 июня 2026 22:43

Мадьяр: истребители Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за израильского самолета

Истребители Венгрии сопровождали пассажирский самолет после потери связи с диспетчерами
Мария ПАНЮТИНА
Истребители Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за израильского самолета

Истребители Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за израильского самолета

Фото: REUTERS.

Истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге НАТО после того, как израильский пассажирский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерскими службами. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Два истребителя JAS 39 Gripen поднялись в воздух, поскольку рейс между Тель-Авивом и Прагой не смог связаться с гражданской диспетчерской службой. Вскоре после взлета Gripen установили визуальный контакт с пилотами пассажирского самолета", - написал он в социальной сети.

Мадьяр уточнил, что затем экипаж самолета восстановил радиосвязь с наземными службами Венгрии. Истребители сопровождали лайнер до момента его вылета из венгерского воздушного пространства.

Ранее KP.RU сообщал, что британский правительственный самолет, на борту которого находился экс-министр обороны Джон Хили, потерял сигнал GPS во время полета неподалеку от российской границы. Экипаж использовал инерциальную навигацию на протяжении всего трехчасового маршрута.