Посол Дарчиев: Путин и Трамп ставят задачу восстановить отношения между РФ и США

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние отношения между странами. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива", - сказал дипломат.

Дарчиев отметил, что Россия положительно оценивает конструктивные подходы нынешней администрации США к восстановлению диалога между странами, отношения между которыми были ухудшены при предыдущем руководстве.

Ранее KP.RU сообщал, что взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу "танго нужно танцевать вдвоем". Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений.