В Петербурге автомобиль столкнулся с электричкой на переезде, один человек погиб

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В Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде станции Лисий Нос легковой автомобиль столкнулся с электричкой, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

За рулем автомобиля Kia находилась женщина, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По данным источника издания, в результате аварии погиб мужчина. Водитель автомобиля была госпитализирована в тяжелом состоянии и доставлена в реанимацию.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего. Схода подвижного состава с рельсов удалось избежать.

Ранее KP.RU сообщал, что в Якутии на частной железнодорожной линии Улак-Эльга локомотив наехал на четверых монтеров пути. Двое из них погибли на месте, еще двоих направили в тяжелыми травмами в больницу.