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НовостиВ мире12 июня 2026 0:00

Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия во время полета над ОАЭ

Американский истребитель F-35 совершил посадку на авиабазе Аль-Дафра
Мария ПАНЮТИНА
Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия во время полета над ОАЭ

Истребитель ВВС США подал сигнал бедствия во время полета над ОАЭ

Фото: REUTERS.

Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия во время полета над воздушным пространством Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом стало известно из полетных данных.

Судно передавало код 7700, который используется для обозначения общей аварийной ситуации в полете. Такой сигнал может свидетельствовать о технической неисправности, нехватке топлива, возгорании или других нештатных обстоятельствах.

Позднее истребитель совершил посадку на авиабазе Аль-Дафра, расположенной в Абу-Даби. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над озером в Казахстане и приземлился в аэропорту Алма-Аты. Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700.