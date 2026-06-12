Кабмин: Нефтяники доложили Новаку о работе по максимальной загрузке НПЗ в России

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На совещании у вице-премьера РФ Александра Новака представители нефтяных компаний сообщили о работе по максимальной загрузке НПЗ для обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом сообщило правительство.

"Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса", - говорится в сообщении.

Напомним, Новак провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке, в ходе которого был представлен комплекс мер по обеспечению приоритетного снабжения России нефтепродуктами.

Ранее KP.RU писал, что российские власти оценили ситуацию с топливом в стране. По данным Минэнерго, дефицита для проведения сезонных полевых работ нет. Моторное топливо поставляется сельхозпроизводителям в штатном режиме.