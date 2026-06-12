Депутат ЕП Лашшакова: отказ ЕС от сотрудничества с Россией добром не кончится Фото: REUTERS.

Отказ ЕС от экономического сотрудничества с Россией может иметь негативные последствия для Евросоюза. Об этом заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

Политик уточнила, что страны живут в едином мире, и усиление разделительных линий лишь отдаляет государства друг от друга и разрушает оставшиеся каналы общения.

"Это все добром не кончится. <...> И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу", - сказала Лашшакова.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По его словам, трудности заставляют ЕС исправлять прошлые ошибки.

Как писал KP.RU, Россия будет исходить из своих интересов при поставках газа в ЕС. В МИД уточнили, что Москва прорабатывает возможность отказа в поставках тем странам, "которые пытаются покупать втихаря".