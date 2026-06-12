Россиянам назвали самые везучие регионы России

Москва и Свердловская область считаются самыми везучими регионами РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва, Свердловская и Новосибирская области стали лидерами по везению в России: они набрали самую большую сумму выигрышей в крупнейшей государственной лотерее за январь–май. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

«Москва, сумма выигрышей — 1,096 миллиарда рублей, Свердловская область — 621,8 миллиона рублей, Новосибирская область — 514,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Замыкают пятерку лидеров Тюменская область (476,2 млн руб.) и Краснодарский край (395,6 млн руб.).

При этом лидерами по числу новых миллионеров стали Москва (41), Подмосковье (16), Петербург (12), а также Свердловская область и Краснодарский край (по 11).

Крупнейшие суммы выигрышей получили жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей — свыше 333 млн рублей на регион.

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