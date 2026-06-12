В России усилят контроль за подозрительными денежными переводами: подробности

Банки смогут задерживать подозрительные переводы на шесть часов Фото: REUTERS.

Банки уже в 2027 году смогут временно приостанавливать подозрительные денежные переводы клиентов на срок до шести часов. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в интервью "Прайму".

"Банки смогут временно приостанавливать подозрительные переводы клиентов на срок до шести часов. За время блокировки банк сможет связаться с клиентом и дополнительно проверить его волеизъявление", - сказал эксперт.

Новый механизм начнет действовать с марта 2027 года. По словам Хаминского, применение нормы может быть неоднозначным и способно создавать неудобства для добросовестных клиентов, совершающих легальные переводы.

Ранее KP.RU сообщал об изменениях при переводах, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года. Эксперт Никита Юрков отметил, что в России станет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП для борьбы с дропперством.