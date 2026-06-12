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НовостиОбщество12 июня 2026 1:37

Временные ограничения введены в девяти аэропортах

Аэропорты девяти городов не отправляют и не принимают суда утром 12 июня
Анна ПЕТРОВА
Временные ограничения введены в девяти аэропортах

Временные ограничения введены в девяти аэропортах

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения введены в нескольких российских аэропортах к утру пятницы, 12 июня. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Ограничения затронули аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы. Информация появилась около 04:12 по мск. Данные о введении ограничений в аэропорту Бугульмы появились немногим позже остальных.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавили в ведомстве в мессенджере «Макс».

Немногим ранее, 10 июня, в аэропорту Сочи были введены подобные ограничения. Тогда в Краснодарском крае была объявлена авиационная опасность.