Принцесса Баджракитиябха Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умерла принцесса Баджракитиябха, старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Она скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило Бюро королевского двора страны.

С декабря 2022 года принцесса находилась в коме. Тогда Баджракитиябха потеряла сознание во время прогулки с собаками из-за проблем с сердцем.

После произошедшего старшая дочь короля Таиланда оставалась под постоянным наблюдением врачей. Ее жизнедеятельность поддерживалась с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее KP.RU сообщал, что консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Ирана. В азербайджанском МИД уточнили, что дипломат находился за рулем автомобиля и выполнял служебные обязанности.