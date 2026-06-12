В РФ раскрыли страшную правду о смертях боевиков ВСУ: тела утилизируют по инструкции

Иванников сообщил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих солдат Фото: REUTERS.

ВСУ при поддержке заградотрядов наладили конвейерное уничтожение тел своих погибших боевиков. Об этом заявил для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, вполне вероятно, что существует специальная инструкция. Именно она, как считает Иванников, определяет работу заградотрядов и санслужб ВСУ по утилизации тел погибших.

Как отметил Иванников, украинские военные эвакуируют тела лишь в двух случаях: если погибший был высокопоставленным лицом, либо если его смерть можно использовать в пропагандистских целях.

Остальных военных, которые «неинтересны режиму», уничтожают без следа, в том числе кремируя прямо в зоне боевых действий.

По мнению Иванникова, украинские военные избавляются от тел погибших с двумя целями: чтобы скрыть истинные масштабы потерь среди личного состава и чтобы сэкономить бюджет за счет невыплаты компенсаций родственникам.

Как ранее сообщал KP.RU, на харьковском направлении ВСУ перед отходом сожгли тела убитых солдат.