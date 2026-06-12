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НовостиПолитика12 июня 2026 2:28

В РФ раскрыли страшную правду о смертях боевиков ВСУ: тела утилизируют по инструкции

Иванников сообщил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих солдат
Анна ПЕТРОВА
Иванников сообщил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих солдат

Иванников сообщил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих солдат

Фото: REUTERS.

ВСУ при поддержке заградотрядов наладили конвейерное уничтожение тел своих погибших боевиков. Об этом заявил для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, вполне вероятно, что существует специальная инструкция. Именно она, как считает Иванников, определяет работу заградотрядов и санслужб ВСУ по утилизации тел погибших.

Как отметил Иванников, украинские военные эвакуируют тела лишь в двух случаях: если погибший был высокопоставленным лицом, либо если его смерть можно использовать в пропагандистских целях.

Остальных военных, которые «неинтересны режиму», уничтожают без следа, в том числе кремируя прямо в зоне боевых действий.

По мнению Иванникова, украинские военные избавляются от тел погибших с двумя целями: чтобы скрыть истинные масштабы потерь среди личного состава и чтобы сэкономить бюджет за счет невыплаты компенсаций родственникам.

Как ранее сообщал KP.RU, на харьковском направлении ВСУ перед отходом сожгли тела убитых солдат.