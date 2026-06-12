Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят восстановить отношения между РФ и США Фото: REUTERS.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп нацелены на восстановление нормальных отношений между РФ и США. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в рамках приема по случаю Дня России.

Как подчеркнул Дарчиев, при сохранении геополитических разногласий у Путина и Трампа сложились особые личные отношения. При этом команда президента США, по словам посла, выстраивает диалог с Москвой более прагматично и конструктивно, чем прежде.

При этом Дарчиев отметил, что именно со стороны американского руководства возникают трудности в следовании духу Анкориджа.

«Есть такой мощный ресурс, как личная химия, установленная между двумя президентами, но проблема в том, что импульсы, посылаемые сверху, должны материализоваться», — сказал Дарчиев.

По мнению посла, и россияне, и американцы хотят улучшения отношений между странами.

Напомним, что Вашингтон пока не отправил российскому президенту приглашение на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами.