Fars: Иран угрожает активам Маска после атак на инфраструктуру Фото: REUTERS.

Иран намерен наносить удары по всем экономическим активам американского бизнесмена Илона Маска в регионе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника, удары по водной инфраструктуре юга Ирана нанесли американские военные. Уточняется, что они действовали при поддержке компаний, которые связаны с американским бизнесменом.

«Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе», — говорится в сообщении агентства.

Наземные станции Starlink развернуты в пяти странах: Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. При этом Starlink — дочернее предприятие в структуре компании SpaceX, которая полностью принадлежит Илону Маску и занимается системами спутникового интернета.

Тем временем американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в мировой истории благодаря IPO SpaceX.