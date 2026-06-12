Новак провел совещание по бензину в РФ: нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ

Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ в России Фото: REUTERS.

На совещании у вице-премьера России Александра Новака представители нефтяных компаний сообщили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом сообщило правительство.

В заседании, посвященном ситуации на топливном рынке, приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом, а также динамика цен на нефтепродукты. Отмечалось, что ситуация находится под постоянным контролем.

"Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса", - говорится в сообщении.

Правительство также представило комплекс мер, направленных на приоритетное снабжение внутреннего рынка топливом. Отраслевые компании доложили о наращивании загрузки НПЗ для обеспечения необходимых объемов поставок.

Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе. Она должна повысить качество мониторинга, позволить своевременно выявлять проблемные зоны и принимать превентивные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят рисков дефицита бензина из-за ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, весь топливный баланс России рассчитан и имеет необходимую компенсационную систему.

Ранее Новак заявил о значительном росте мировых цен на нефтепродукты. Он считает, что необходимо в кратчайшие сроки принять необходимые меры, в том числе для недопущения роста цен на АЗС.

Вице-премьер России отметил, что текущая динамика цен оказывает влияние не только на доходы энергетических компаний, но и создает риски для устойчивости внутреннего топливного рынка.

Как сообщал KP.RU, российские власти оценили ситуацию с топливом в стране. По данным Минэнерго, дефицита для проведения сезонных полевых работ нет. Моторное топливо поставляется сельхозпроизводителям в штатном режиме.