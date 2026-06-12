"Отменить потолок цен": Sodeco обратилась в кабмин Японии по ограничениям на нефть из РФ

Sodeco просит кабмин Японии убрать потолок цен на нефть из РФ Фото: Russian Look/Global Look Press

Японская компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd., участвующая в переоформлении 30% доли в проекте "Сахалин-1", просит правительство Японии отменить ценовые ограничения на российскую нефть. Об этом сообщил президент Sodeco Хидэхиро Мурамацу.

"Мы просим правительство об этом. Однако в силу сотрудничества со странами G7 правительство не может отменить "потолок цен" на данном этапе", - сказал он в интервью ТАСС.

Мурамацу добавил, что компания вынуждена действовать в соответствии с государственной политикой, а возобновление импорта нефти с проекта "Сахалин-1" в нынешних условиях остается затруднительным.

Как сообщал KP.RU, Япония закупила нефть из России на фоне кризиса в Ормузском проливе, который нарушил традиционные маршруты импорта топлива. Ранее Токио получал через Ормуз около 95% ближневосточного сырья.