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НовостиПроисшествия12 июня 2026 4:10

Слюсарь: более 60 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

В Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ
Анастасия СУТОРМИНА
Слюсарь: более 60 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

Слюсарь: более 60 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

Фото: REUTERS.

Более 60 украинских беспилотников уничтожили российские силы противовоздушной обороны в пяти районах Ростовской области. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах области. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, средства противовоздушной обороны России за ночь 11 июня уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.