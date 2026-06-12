Суд в Москве 18 июня рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Олег Газманов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В Москве суд принял к производству иск о взыскании 44 млн рублей с народного артиста РФ Олега Газманова, поданный его бывшим директором Дмитрием Царенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, ранее оставленное без движения заявление Царенко, который находится в СИЗО, было принято к рассмотрению. Судебное заседание назначено на 18 июня.

По словам адвоката экс-директора Алексея Новожилова, речь в иске идет о сумме, которую Царенко в течение пяти лет переводил на счета певца. Истец считает, что эти средства подлежат возврату.

Ранее Газманов выступил в Хорошевском суде Москвы по делу бывшего гендиректора "ОМГ-Промо" Царенко. Певец представлял компанию, где ему принадлежит 90%. Артист заявил, что не знал о мошеннических схемах своего бывшего директора.