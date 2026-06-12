Старшая дочь короля Таиланда умерла в возрасте 47 лет после четырех лет комы: от чего страдала принцесса

Умерла старшая дочь короля Таиланда Баджракитиябха в возрасте 47 лет. Фото: Teera Noisakran/GLOBAL LOOK PRESS

Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) 47-летняя принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади умерла 11 июня после продолжительной болезни. Об этом сообщило в пятницу Бюро королевского двора, пишет местное издание Nation.

«В четверг, 11 июня, в 19.48 (15.48 мск) Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда в возрасте 47 лет», - говорится в заявлении.

Отметим, принцесса Баджракитиябха находилась в коме с декабря 2022 года. Однако 21 мая этого года состояние женщины резко ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника. Кроме того, у принцессы наблюдались низкое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение и аномальная свертываемость крови.

При этом, что стало причиной смерти, а также дата и место прощания и похорон в Бюро королевского двора пока не сообщали.

Старшую дочь короля, 44-летняя принцессу Пхатчар Киттияпх госпитализировали из-за проблем с сердцем после потери сознания в ходе спортивной тренировки. Сообщалось, что король и королева Таиланда посетили ее в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром 15 декабря 2022 года.

И почти сразу стало известно, что семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Отмечалось, что началось лечение, а тяжелых симптомов заболевание у королевы и короля Таиланда не наблюдалось.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) взошел на престол азиатской страны в декабре 2016 года. А 5 мая 2019, во второй день своей коронации, присвоил различные титулы членам королевской семьи. Церемония, состоявшаяся в Бангкоке, транслировалась таиландскими телеканалами.

Титулы, кроме прочил, получили бывшая жена короля принцесса Соамсавали, их дочь принцесса Бачракитиябха, а также его младшая дочь принцесса Сириваннавари Нариратана, его сын принц Дипангкорн Расмичоти и дочери принцессы Чулапхон - принцессы Сирибхачхудабхон и Адитаяадорнкитикхун.