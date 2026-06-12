Ольге Бузовой понадобилась экстренная помощь: решается вопрос о госпитализации

Певица Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Ольга Бузова получила травму у себя дома, к ней домой приехали врачи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В настоящий момент решается вопрос о госпитализации знаменитости. По данным канала, исполнительница хита "Мало половин" упала в душе и рассекла колено. Предварительно, открытого перелома нет, но травма серьезная. Медики осматривают Бузову на месте. Сама знаменитость пожаловалась, что врачи ехали очень долго.

Как писал KP.RU , недавно певица рассказала, что хочет встретить сильного мужчину, который не боится сильной девушки рядом. По ее мнению, здоровые отношения возможны только в гармонии с собой и с правильным партнером. В феврале Бузова отдыхала в Дубае и сообщила в соцсетях, что поехала туда с женихом, но подробностей не раскрыла, оставив поклонников в недоумении.