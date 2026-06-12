Минниханов: при попадании дрона ВСУ в жилой дом в Татарстане пострадали трое Фото: REUTERS.

При попадании украинского беспилотника в жилой дом в Татарстане пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Напомним, утром 12 июня вражеские беспилотники атаковали Закамский регион Республики. На месте происшествия работает премьер-министр Татарстана.

Все предприятия, на которые совершались налеты, устраняют последствия. Атака дронов ВСУ не нарушила производственные процессы, подчеркнул глава республики Рустам Минниханов.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ.

Прошлой ночью, напомним, средства противовоздушной обороны России уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны.