Генконсул Оранский: некоторые французы готовы вступить в ряды ВС России. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые граждане Франции готовы пополнить ряды Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, в российском посольстве все чаще слышат слова поддержки России со стороны простых французов.

«И даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил», — рассказал Оранский.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков констатировал, что за последние четыре года полноценного диалога между Россией и Францией так и не сложилось. Дипломат подчеркнул, что такая ситуация, мягко говоря, не внушает оптимизма относительно будущего двусторонних связей.

Кроме того, послы Британии, Франции и ФРГ в России опубликовали заявление о визите в МИД РФ. Западные дипломаты осудили эскалацию со стороны России, имея в виду российские удары возмездия после убийства украинскими дронами детей в Старобельске. Кроме того, послы поддержали призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского к прямым переговорам Украины с РФ. Но перед этим, уверены иностранные дипломаты, нужно прекратить огонь.