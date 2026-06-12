Боевики полка ВСУ «Волки да Винчи» скрывает потери в Запорожской области Фото: REUTERS.

Боевики полка украинской армии «Волки да Винчи» тщательно скрывают потери в населенном пункте Самойловка в Запорожской области. Об этом в интервью ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Самойловке Запорожской области первый отдельный штурмовой полк Волки да Винчи, который уже давно обескровлен, скрывает потери», — сообщили собеседники агентства.

Отмечается, что российские военные наносили удары по их опорным пунктам в основном с помощью ФАБ-500.

Накануне в Чугуеве Харьковской области 39-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в результате комплексного огневого поражения места ее размещения.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что элитная 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами.