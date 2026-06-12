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НовостиПроисшествия12 июня 2026 6:24

Шуваев: один человек погиб, 16 пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Власти Белгородской области сообщили о последствиях налета дронов ВСУ на регион
Анастасия СУТОРМИНА
Шуваев: один человек погиб, 16 пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: один человек погиб, 16 пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Боевики Владимира Зеленского за сутки 11 июня атаковали дронами Белгородскую область 72 раза. В результате этих атак погибла одна мирная жительница, еще 16 человек в трех округах получили области получили ранения. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«К сожалению, среди пострадавших есть двое детей. Одиннадцать мирных жителей продолжают стационарное лечение в больницах», — отметил глава региона.

Ранее глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что при попадании украинского беспилотника в жилой дом в Татарстане утром 12 июня пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ.