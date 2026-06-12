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НовостиЭкономика12 июня 2026 6:36

Энергетик Юшков не исключил рост цен на поставки газа для Армении

Эксперт объяснил, как отразятся новые условия поставок газа на экономике Армении
Елена АКИМОВА
Энергетик Юшков не исключил рост цен на поставки газа для Армении

Энергетик Юшков не исключил рост цен на поставки газа для Армении

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что Россия может пересмотреть условия поставок газа в Армению. Это произойдет в том случае, если Ереван продолжит курс на ухудшение отношений с Москвой.

В таком случае стоимость топлива, полагает эксперт, может вырасти в 2-2,5 раза, это станет болезненным ударом для Еревана и приведет к раскручиванию инфляции.

В настоящий момент экспортная пошлина в 30% не оплачивается для стран ЕАЭС. Но если Армения покинет данное таможенное пространство, то, соответственно, «Газпрому» придется платить эту экспортную пошлину. А значит, цена поставок вырастет на 30%.

В настоящее время основная скидка для Армении строится именно на отсутствии этой экспортной пошлины. В случае выхода страны из ЕАЭС или дальнейшего ухудшения политических отношений, появляется перспектива разрыва действующего контракта. И при заключении нового соглашения будет применена европейская формула ценообразования.

- В случае подписания нового контракта он будет привязан к стоимости газа на европейской бирже, и тогда цена будет такой же, как в Европе, – примерно 520–550 долларов, – добавил Юшков в беседе с Абзацем.

Это приведет не просто к увеличению цены на 30%, а к скачку в 2–2,5 раза по сравнению с текущими 177 долларами.

Аналитик отметил, что премьер Армении Никол Пашинян напрасно делает ставку на сохранение прежних договоренностей при ухудшении отношений между странами.

Как следствие, после увеличения цен на газ, в Армении подорожают все зависимые сферы: электроэнергия, отопление и горячая вода, поднимется инфляция и вырастут ставки по кредитам. Что приведет к падению ВВП страны более чем на 10%.