Энергетик Юшков не исключил рост цен на поставки газа для Армении Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что Россия может пересмотреть условия поставок газа в Армению. Это произойдет в том случае, если Ереван продолжит курс на ухудшение отношений с Москвой.

В таком случае стоимость топлива, полагает эксперт, может вырасти в 2-2,5 раза, это станет болезненным ударом для Еревана и приведет к раскручиванию инфляции.

В настоящий момент экспортная пошлина в 30% не оплачивается для стран ЕАЭС. Но если Армения покинет данное таможенное пространство, то, соответственно, «Газпрому» придется платить эту экспортную пошлину. А значит, цена поставок вырастет на 30%.

В настоящее время основная скидка для Армении строится именно на отсутствии этой экспортной пошлины. В случае выхода страны из ЕАЭС или дальнейшего ухудшения политических отношений, появляется перспектива разрыва действующего контракта. И при заключении нового соглашения будет применена европейская формула ценообразования.

- В случае подписания нового контракта он будет привязан к стоимости газа на европейской бирже, и тогда цена будет такой же, как в Европе, – примерно 520–550 долларов, – добавил Юшков в беседе с Абзацем.

Это приведет не просто к увеличению цены на 30%, а к скачку в 2–2,5 раза по сравнению с текущими 177 долларами.

Аналитик отметил, что премьер Армении Никол Пашинян напрасно делает ставку на сохранение прежних договоренностей при ухудшении отношений между странами.

Как следствие, после увеличения цен на газ, в Армении подорожают все зависимые сферы: электроэнергия, отопление и горячая вода, поднимется инфляция и вырастут ставки по кредитам. Что приведет к падению ВВП страны более чем на 10%.