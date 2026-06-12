Super: актер Даниил Воробьев задолжал налоговой больше одного миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Даниил Воробьев задолжал налоговой крупную сумму денег. В картотеке ведомства значится, что звезда сериалов «Чистые», «Урок» и «Ваша честь» уже продолжительное время не вносит обязательные платежи. В итоге набежала крупная сумма, которая увеличивается каждый день из-за начисляемых пеней.

Как сообщает Super.ru, в настоящий момент сумма долга звезды перед ФНС составляет 1 миллион 257 тысяч 538 рублей.

Тем временем у актера имеются иные финансовые проблемы. Он судится с бывшей супругой Мариной из-за алиментов. Бывшая жена обвинила звезду в том, что он не только не желает помогать дочери финансово, но и не желает видеться с ней, участвовать в жизни ребенка.

В программе «Звезды сошлись» Марина заявила, что после расставания артист серьезно сократил финансовую поддержку дочери Эльзы, когда встал вопрос об этом, мужчина заблокировал Марину в соцсетях и перестал отвечать на звонки.

В ответ на обвинения, представители звезды сообщили журналистам, что «вопрос решается в юридической плоскости».