Врач Козырев: в период цветения перекрестная аллергия усиливается

Врач предупредил, что в период цветения косметика с травами может усилить аллергию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев перечислил продукты, которые нельзя есть во время цветения. Эти продукты могут серьезно пошатнуть здоровье аллергиков, поэтому их рекомендуется исключить из своего рациона.

Резкое ухудшение самочувствия может проявиться из-за перекрестной аллергии.

В летний период, когда происходит цветение злаков и сорных трав (тимофеевки, овсяницы, амброзии и полыни), реакция организма может усиливаться при контакте с некоторыми фруктами, ягодами и орехами.

В этот период нужно соблюдать осторожность тем, кто страдает от пыльцы березы, им нужно избегать яблок, косточковых плодов (вишни, сливы) и орехов. Если есть аллергия на полынь, то исключить семечки, халву и цитрусовые.

Так же стоит осторожно пользоваться косметикой и биологически активными добавками на основе трав, например, с добавлением календулы или ромашки.

В беседе с Абзацем, врач подчеркнул, что игнорирование симптомов обычного сезонного насморка чревато серьезными осложнениями, включая хронический синусит, образование полипов в носу и кислородное голодание мозга.

Для минимизации рисков нужно заблаговременно, за две-четыре недели до начала цветения, обратиться к врачу для подбора терапии. В домашних условиях провести генеральную уборку, избавиться от старых ковров, заменить фильтры в кондиционере и установить антиаллергенные сетки на окна.

В пиковый период концентрации пыльцы в воздухе рекомендуется минимизировать выходы на улицу, носить защитную маску и плотные очки, держать окна закрытыми и регулярно проводить влажную уборку. Кроме того, врач категорически не советует сушить одежду на открытом балконе, так как ткань быстро накапливает аллергенную пыльцу.