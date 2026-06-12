Фотографировать еду в кафе законно: мнение адвоката

Спикер Багатурия: Съемка блюд в местах общепита разрешена Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Снимать блюда в кафе и ресторанах можно, так как они являются местами общественного питания. Требования сотрудников общепита не снимать блюда - незаконное. Об этом РИАМО сообщил адвокат Вадим Багатурия.

«Любые рестораны, кафе и бары называются местами общественного питания. Все, что общественное, не относится к частной жизни, и соответственно фиксировать происходящее там абсолютно законно, так как это не закрытые клубы, это абсолютно доступные любому потребителю места реализации продуктов питания», - подчеркнул адвокат.

Если какое-то нарушение будет совершено пунктом общепита, то потребитель, благодаря фото- и видеосъемке, сможет подтвердить его. Однако есть одно «но». Снимать без согласия и опубликовывать изображения с самими сотрудниками общественного питания запрещено, «кроме случаев, связанных с нарушением прав потребителя».

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