Глава МИД Индии Джайшанкар отверг упреки европейцев за торговлю с Россией. Фото: Giuseppe Lami/GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар резко отверг упреки в адрес его страны за закупки нефти у России. Участники форума в Финляндии оказались в неловком положении, сообщает Ilta-Sanomat.

Модератор дискуссии, британский журналист Гидеон Рахман, попытался указать Нью-Дели на аморальность торговли с Москвой. Однако индийский министр на провокацию не поддался.

«Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», — заявил Джайшанкар, заметно смутив и ведущего, и участков дискуссии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте решил попробовать напрыгнуть на Китай, Индию и Бразилию вместе взятые, тем самым покусившись на законные интересы и внутренние дела БРИКС. Рютте заявил, что если указанные страны продолжат торговать с Москвой - их, дескать, затронут вторичные санкции.

До этого KP.RU сообщил, что МИД Китая отметил бессмысленность потуг Вашингтона экономически давить на Россию с целью решить проблему на Украине.