Командующий сухопутными силами ФРГ Фройдинг призвал готовиться к войне с Россией. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Командующий сухопутными силами Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью Politico заявил, что немецкие военнослужащие должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, бундесверу необходимо ускорить подготовку сил для возможного конфликта, улучшая свои возможности на случай сценария «бой уже сегодня вечером».

Москва же неоднократно заявляла, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Европы и НАТО, а все утверждения об обратном — голословны. Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается нападать на европейские страны и называл подобную риторику бредом. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял о готовности Москвы письменно зафиксировать гарантии отсутствия намерений РФ якобы напасть на Европу.

Однако не все на Западе разделяют панические настроения относительно «российской угрозы». Как писал KP.RU, ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил, что Россия никогда не хотела войны с Европой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев