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НовостиЗвезды12 июня 2026 8:49

Певица Слава раскрыла правду о своем состоянии после нервных срывов

Певица Слава заявила, что бросила пить алкоголь после нервных срывов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Певица Слава заявила, что бросила пить алкоголь после нервных срывов

Певица Слава заявила, что бросила пить алкоголь после нервных срывов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) впервые за долгое время откровенно рассказала о своем ментальном здоровье. В беседе с корреспондентом издания Super на светской вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 артистка призналась, как справляется с последствиями тяжелых нервных срывов.

По словам звезды, она приняла решение отказаться от помощи профессиональных психологов, однако продолжает следовать рекомендациям врачей и проходить медикаментозное лечение.

«Всё хорошо, сейчас всё замечательно. Пила, конечно, препарат специальный, пью до сих пор. Убрала алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Вот первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно», — поделилась Слава.

Исполнительница хита «Одиночество» объяснила, что причиной ее эмоционального выгорания стал накопившийся стресс. Ранее певица уже пугала поклонников тревожными публикациями в соцсетях. Слава призвала аудиторию быть мягче и не судить ее строго, отметив, что в моменты сильного перенапряжения последней каплей может стать даже один негативный комментарий от хейтера. Сейчас артистка чувствует себя значительно лучше и возвращается к привычному ритму жизни.