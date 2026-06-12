Певица Слава раскрыла правду о своем состоянии после нервных срывов

Певица Слава заявила, что бросила пить алкоголь после нервных срывов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) впервые за долгое время откровенно рассказала о своем ментальном здоровье. В беседе с корреспондентом издания Super на светской вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 артистка призналась, как справляется с последствиями тяжелых нервных срывов.

По словам звезды, она приняла решение отказаться от помощи профессиональных психологов, однако продолжает следовать рекомендациям врачей и проходить медикаментозное лечение.

«Всё хорошо, сейчас всё замечательно. Пила, конечно, препарат специальный, пью до сих пор. Убрала алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Вот первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно», — поделилась Слава.

Исполнительница хита «Одиночество» объяснила, что причиной ее эмоционального выгорания стал накопившийся стресс. Ранее певица уже пугала поклонников тревожными публикациями в соцсетях. Слава призвала аудиторию быть мягче и не судить ее строго, отметив, что в моменты сильного перенапряжения последней каплей может стать даже один негативный комментарий от хейтера. Сейчас артистка чувствует себя значительно лучше и возвращается к привычному ритму жизни.