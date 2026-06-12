«Дайте мне гранату, я останусь»: молодой боец ценой свой жизни спас 14 сослуживцев в зоне СВО

Нурсултан Муссагалеев. Кадр телеканала "Россия"

Раненый молодой боец отдал свою жизнь, спасая сослуживцев в зоне проведения СВО. Об этом в документальном фильме Евгения Поддубного «Время героев» рассказал Герой России, участник первого потока программы Нурсултан Муссагалеев, сообщает ИС «Вести».

Эта история произошла в тот период, когда сам Муссагалеев командовал ротой, и его бойцы отправились на задание. Группа российских военных попала под атаку украинских дронов. Один из отряда, 19-20-летний раненый парень, понимал, что если сослуживцы будут его тащить, то погибнут все.

«И знаете, что он говорит? Мужики, бросите меня здесь, дайте мне гранату и автомат, я здесь останусь. А те его не слушают», - вспоминает Герой России.

Тогда парень по рации вызвал командира и попросил отдать приказ бросить его на поле боя. Муссагалеев признался, что, услышав это, его проняло до слез. Герой России добавил, что бойцы отряда выполнили последнюю просьбу молодого военнослужащего.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным Купол совершил героический поступок, ценой собственной жизни обеспечив вывод десяти пленных украинских военных.

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