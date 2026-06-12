Озвучена последняя воля легендарной Людмилы Чурсиной: перед смертью актриса просила всего одного. Фото: teatrarmii.ru

Актриса Людмила Чурсина просила похоронить ее без почестей. Последнюю волю артистки озвучили на церемонии прощания. Об этом сообщает «КП-Петербург».

В День России в Северной столице прощаются с известной советской актрисой, сыгравшей в фильмах «Донская повесть», «Журавушка», «Олеся» и сериале «Угрюм-река». У Чурсиной не было своих детей, но она очень любила племянников и называла их внуками.

Венок от Владимира Путина Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Перед смертью артистка просила похоронить ее рядом с сестрой в Сестрорецке. Еще одним ее желанием было организовать все скромно, без воинских почестей. Несмотря на то, что последние годы она служила в Театре Российской армии.

«Последние годы она служила в театре Российской армии, поэтому, конечно, у них принято прощаться со своими с почестями: и караул, и салют. Но она просила, чтобы с ней простились без почестей. Хотя, конечно, - провожать ее все равно будут серьезно, все-таки порядок есть порядок», - подтвердила директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пришел на прощание с актрисой Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Проститься с артисткой в Спасо-Преображенский собор пришли около 200 человек. Среди них были первые лица города, в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов, а также коллеги, близкие и поклонники Чурсиной. Самый большой венок в память об актрисе прислали от президента России Владимира Путина.

Напомним, «КП-Петербург» сообщал, что Людмила Чурсина умерла на 84-м году жизни после тяжелой болезни. О смерти народной артистки СССР сообщил Театр Российской армии, где она служила многие годы. Чурсина родилась 20 июля 1941 года, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и за карьеру сыграла более ста ролей в кино и сериалах. В Театр Советской армии, который сейчас называется Театром Российской армии, она пришла в 1984 году.