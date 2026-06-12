Эксперт предупредила о главных ошибках при покупке валюты Фото: REUTERS.

Россияне на фоне колебаний курса рубля стали активнее покупать иностранную валюту, однако заработать на курсовой разнице удается далеко не всегда. Как рассказала «Газете.Ru» директор направления развития ипотечных продуктов Банки.ру Ирина Полищук, ключевое значение имеет спред — разница между курсами покупки и продажи валюты.

По ее словам, банк продает валюту дороже, чем готов выкупить обратно, поэтому рост курса должен не только компенсировать этот разрыв, но и покрыть возможные комиссии.

Эксперт отметила, что на валютный рынок влияет множество факторов, включая решения регуляторов, уровень ставок, состояние внешней торговли, цены на сырье и геополитическую ситуацию. Кроме того, выгодные условия обмена чаще доступны в будни, тогда как в выходные спреды обычно расширяются.

Полищук также предостерегла от распространенных ошибок — покупки валюты после резкого роста курса, попыток угадать идеальный момент для сделки и вложения всех сбережений в одну валюту. По ее словам, для большинства россиян валюта остается прежде всего инструментом диверсификации и сохранения капитала.

Как передает «Царьград», эксперт Дмитрий Бабин прогнозирует рост курса доллара до 85 рублей к концу года из-за подорожания нефти и прекращения ежедневных продаж валюты Банком России. Возможен возврат курса к 80 рублям.

Тем временем доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с aif.ru спрогнозировал дальнейшее снижение курса доллара до конца года в диапазоне 63–72 рубля. По его мнению, рубль станет самой крепкой валютой в 2026 году благодаря высокому уровню доверия, развитию внутреннего туризма, укреплению связей с партнёрами по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, активному использованию национальных валют и позитивной конъюнктуре на нефть.