Эксперт объяснила, как сон влияет на процессы старения кожи Фото: Shutterstock.

Ночной сон играет важную роль в сохранении молодости и здоровья кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и косметолог Марина Русова.

По ее словам, во время сна организм запускает ключевые процессы восстановления: вырабатываются важные гормоны, синтезируется коллаген, снижается уровень кортизола и активизируется регенерация тканей.

Эксперт подчеркнула, что значение имеет не только продолжительность отдыха, но и его качество. Для полноценного восстановления рекомендуется спать от семи до девяти часов, а также придерживаться стабильного режима сна. Дополнительно Русова советует включать в вечерний уход легкий лимфодренажный массаж и питательные средства.

Специалист также обратила внимание на влияние позы во время сна. Привычка спать на боку или животе может приводить к появлению заломов на коже и формированию морщин.

Тем временем психолог Павел Жавнеров объяснил, что сны о невозможности найти выход, открыть дверь или подняться по разрушающейся лестнице связаны с тревожностью и ощущением небезопасности. Такие сюжеты не стоит воспринимать буквально — это отражение подсознания на события реальной жизни, где отсутствуют привычные ограничения, передает aif.ru.